İsrail'in Yemen'e Hava Saldırısı: Hudeyde Limanı Hedef Alındı

Kayıtlara geçen saldırı ve tarafların açıklamaları

İsrail savaş uçaklarının Yemen'e saldırı düzenlediği bildirildi. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Amerikan şirketi X platformundaki sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Seri, İsrail savaş uçaklarının ülkeye saldırı düzenlediğini ve hava savunma sistemlerinin buna karşı mücadele verdiğini kaydetti. Hava savunma sistemlerinin, düşman uçaklarına yönelik büyük bir kargaşa yarattığını ifade eden Seri, bazı savaş uçaklarının hedeflerindeki saldırıları gerçekleştiremeden hava sahasını terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Yemen haber ajansı SABA ise saldırıyı doğruladı ve saldırının Hudeyde kentine yönelik olduğunu aktardı. Haberde, kente 12 kez hava saldırısı düzenlendiği vurgulandı.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla Hudeyde Limanı'na düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlendi. Açıklamada, Hudeyde Limanı'nda Husilere ait olduğu iddia edilen "askeri yapıların" hedef alındığı belirtildi.