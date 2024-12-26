İsrail'in Yemen'e Hava Saldırısında 4 Ölü, 21 Yaralı

İsrail'in Yemen'deki Saldırılarında Can Kayıpları Artıyor
İsrail ordusunun, Yemen'in İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana ve Hudeyde kentlerine düzenlediği hava saldırılarında toplam 4 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Sana Havalimanı Hedef Alındı
Husilere ait el-Mesire televizyonu, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'in Uluslararası Sana Havalimanı'na yönelik saldırılarında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 16 kişinin yaralandığını duyurdu.
Hudeyde'deki Saldırı
Husilere bağlı SABA haber ajansı ise, Hudeyde vilayetine yapılan saldırılarda 1 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını aktardı.
Havalimanı Hizmet Dışı Kaldı
Yerel basında çıkan haberlere göre, İsrail’in saldırıları sonucu Uluslararası Sana Havalimanı'ndaki kule ve pistlerin bombalanarak hizmet dışı kaldığı bildirildi.
Saldırı Planı Onaylandı
İsrail ordusunun açıklamasında, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Husilere yönelik saldırı planına onay verdikleri belirtildi. Onay sonrasında, İsrail savaş uçakları Yemen'de Husilere ait askeri hedeflere hava saldırıları düzenledi.