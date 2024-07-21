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İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Hudeyde kentine saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.Husilere bağlı "El-Mesira"...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 16:06
İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi Yemen'deki Husiler, İsrail'in Hudeyde kentine saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunun haberine göre, Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada İsrail ordusunun Hudeyde'ye saldırısında ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiği ifade edilirken, 3 kişinin kayıp, 83 kişinin de yaralı olduğu kaydedildi.

Hudeyde kentindeki Sevra Hastanesi Müdürü, İsrail'in Hudeyde'ye bombardımanı nedeniyle yaralananların kentteki farklı hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etmişti.

Yaralıların büyük bir kısmının "ağır yaralı" olması nedeniyle ölü sayısının artacağı tahmin ediliyor.

Husilere bağlı el-Mesira televizyon kanalı dün "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurmuştu.

Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarılmıştı. Saldırda son olarak 3 kişinin öldüğü, 87 kişinin yaralandığı aktarılmıştı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görülmüştü.

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