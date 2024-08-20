İsrail'in Yeni Yerleşim Planı: Beytüllahim'de Hristiyanlar Tehdit Altında

Beytüllahim'de Yeni Yerleşim Planı Hristiyanları Tehdit Ediyor

İsrail'in aşırı sağcı Ekonomi Bakanı Bezalel Smotrich'in açıkladığı yeni yerleşim planı, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim'deki yerel Filistinlileri derinden etkileyebilir. Hristiyan nüfus da bu tehditten payını alıyor.

Yeni Yerleşim Yeri Nahal Heletz

İsrail hükümeti, "Nahal Heletz" adında yeni bir yerleşim birimi kurmayı hedefliyor. Bu plan, yasa dışı Gush Etzion yerleşim birimini Kudüs'e bağlamayı ve bölgedeki Filistinlilerin topraklarını gasbetmeyi amaçlıyor. Smotrich, sosyal medya üzerinden, bu bağlantının ulusal bir görev olduğunu ifade etti.

Bölgesel Etkiler

Peace Now sivil toplum kuruluşuna göre, yeni yerleşim birimi Mavi Hat olarak bilinen sınırların değiştirilmesini gerektiriyor. Bu durum, Filistinlilerin topraklarına erişimlerini engelleme potansiyeli taşıdığı gibi, mevcut yerleşim alanlarının da genişlemesine neden olabilir.

Filistinli Hristiyanların Durumu

Birçok Hristiyan, bu bölgede yaşamanın bir parçası olarak tarihi ve kültürel paylaşımlarını sürdürmeye çalışıyor. William Dalrymple, Hristiyan tarihine atıfta bulunarak, bu toprakların benzersiz bir kültürel mirasa sahip olduğunu ve bu mirasın kaybolma tehlikesi altında olduğunu belirtti.

Kısiyye Ailesinin Mücadelesi

El-Mahrur Vadisi sakinlerinden Hristiyan Alis Kısiyye, ailesinin topraklarını korumak için büyük bir mücadele veriyor. Kısiyye, İsrail'in kendi arazilerine yönelik saldırılarını anlatarak, Biz sıradan bir aileyiz ve bu toprakların mülkiyetini mahkemede kanıtladık. Ama güç kullanarak bizi yerimizden etmeye çalışıyorlar. dedi.

İzole Edilmiş Beytüllahim