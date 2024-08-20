Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail'in Yeni Yerleşim Planı: Beytüllahim'de Hristiyanlar Tehdit Altında

İsrail'in yeni yerleşim planı, Beytüllahim'deki Filistinli Hristiyanları topraklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 13:01
İsrail'in Yeni Yerleşim Planı: Beytüllahim'de Hristiyanlar Tehdit Altında

Beytüllahim'de Yeni Yerleşim Planı Hristiyanları Tehdit Ediyor

İsrail'in aşırı sağcı Ekonomi Bakanı Bezalel Smotrich'in açıkladığı yeni yerleşim planı, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim'deki yerel Filistinlileri derinden etkileyebilir. Hristiyan nüfus da bu tehditten payını alıyor.

Yeni Yerleşim Yeri Nahal Heletz

İsrail hükümeti, "Nahal Heletz" adında yeni bir yerleşim birimi kurmayı hedefliyor. Bu plan, yasa dışı Gush Etzion yerleşim birimini Kudüs'e bağlamayı ve bölgedeki Filistinlilerin topraklarını gasbetmeyi amaçlıyor. Smotrich, sosyal medya üzerinden, bu bağlantının ulusal bir görev olduğunu ifade etti.

Bölgesel Etkiler

Peace Now sivil toplum kuruluşuna göre, yeni yerleşim birimi Mavi Hat olarak bilinen sınırların değiştirilmesini gerektiriyor. Bu durum, Filistinlilerin topraklarına erişimlerini engelleme potansiyeli taşıdığı gibi, mevcut yerleşim alanlarının da genişlemesine neden olabilir.

Filistinli Hristiyanların Durumu

Birçok Hristiyan, bu bölgede yaşamanın bir parçası olarak tarihi ve kültürel paylaşımlarını sürdürmeye çalışıyor. William Dalrymple, Hristiyan tarihine atıfta bulunarak, bu toprakların benzersiz bir kültürel mirasa sahip olduğunu ve bu mirasın kaybolma tehlikesi altında olduğunu belirtti.

Kısiyye Ailesinin Mücadelesi

El-Mahrur Vadisi sakinlerinden Hristiyan Alis Kısiyye, ailesinin topraklarını korumak için büyük bir mücadele veriyor. Kısiyye, İsrail'in kendi arazilerine yönelik saldırılarını anlatarak, Biz sıradan bir aileyiz ve bu toprakların mülkiyetini mahkemede kanıtladık. Ama güç kullanarak bizi yerimizden etmeye çalışıyorlar. dedi.

İzole Edilmiş Beytüllahim

Aktivist Cemil Kassas, Beytüllahim'in bu yerleşim planları sonucu diğer bölgelerden izole olacağını vurgulayarak, bu durumun Filistin topraklarının daha fazla gasbedilmesine yol açacağına dikkat çekti. Kassas, Herkes kendi toprağını savunmalı. Toprak, Filistinli için hayat demektir. diyerek çağrıda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı