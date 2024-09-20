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İsrail’in Yeniden Uygulamaya Koyduğu Güvenlik Kısıtlamaları

İsrail, Lübnan sınırındaki yerleşim yerlerinde kaldırdığı güvenlik kısıtlamalarını aniden geri getirdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 14:03
İsrail’in Yeniden Uygulamaya Koyduğu Güvenlik Kısıtlamaları

İsrail'de Güvenlik Kısıtlamaları Yeniden Uygulandı

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde yer alan Yukarı Celile bölgesindeki sınır yerleşimlerinde bu sabah kaldırdığı güvenlik kısıtlamalarını, birkaç saat içerisinde tekrar devreye soktu. Ordunun yayınladığı açıklamada, yapılan durum değerlendirmesi sonucunda, sınıra yakın yerleşim yerlerinde ilan edilen kısıtlamaların kaldırıldığı ifade edildi.

Güvenlik Önlemlerinin Tekrar Aktifleştirilmesi

Ancak, bu kararın üzerinden çok geçmeden, yeni bir duyuru ile güvenlik önlemleri yeniden uygulamaya konuldu. İç Güvenlik Komutanlığı, bölge sakinlerine çeşitli önerilerde bulundu. Bu öneriler arasında, yerleşim alanlarındaki hareketliliğin azaltılması, kalabalık gruplar halinde bir araya gelinmemesi ve yerleşimlerin kapılarının kontrol altında tutulması yer aldı.

Artan Gerilim ve Hava Saldırıları

Bu gelişmeler, Lübnan'da 17-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen patlamalar sonrasında, 8 Ekim'den bu yana İsrail ve Hizbullah arasındaki gerginliğin artmasıyla paralel bir şekilde yaşanıyor. Ayrıca, İsrail ordusu daha önce Lübnan'ın güneyinde bazı bölgelere iki ayrı "geniş çaplı" hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Durumun ciddiyeti, bölgedeki güvenlik kaygılarını artırarak, uluslararası gözlemcileri de endişelendiriyor.

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