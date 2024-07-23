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İsrail'in Yerleşim Alanında Yaralanan Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

Batı Şeria'da yaralanan 13 yaşındaki Seyf Ziyad Ali Amir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 22:46
İsrail'in Yerleşim Alanında Yaralanan Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli çocuk, hayatını kaybetti. Bu trajik olay, Batı Şeria'nın Tulkerim kentine bağlı Bala beldesinde meydana geldi.

Seyf Ziyad Ali Amir'in Acı Hikayesi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, 13 yaşındaki Seyf Ziyad Ali Amir, 11 Temmuz 2023 tarihinde İsrail askerlerinin açtığı ateşle göğsünden yaralandı. Amir, Cenin kentine bağlı dedesini ziyareti sırasında bu olayla karşılaştı.

Hastanede Yaşamını Yitirdi

Göğsünden yaralanan Seyf Ziyad Ali Amir, Nablus'taki Refidya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı; ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bölgedeki Gerilim Devam Ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 586'a ulaştı. Gazze Şeridi'nde başlayan saldırılarla birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlar da artış gösteriyor.

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