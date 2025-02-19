İsrail'in Yıkımına Tanıklık Eden Filistinli: Anılarımızı Yıktılar

Filistinli Nur Belidi, evinin yıkılmasına tanık olarak İsrail'in anılar ve hayatlar üzerinde yarattığı yıkımı anlattı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:11
İsrail'in Yıkımına Tanıklık Eden Filistinli: Anılarımızı Yıktılar

İsrail Ordusu Tulkerim Mülteci Kampı'nda Yıkımlara Devam Ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'nda, evinin gözleri önünde yıkılmasına tanık olan Nur Belidi, "Taşlar için üzülmüyorum, ancak bu yıkım, güzel anılarımızı ve hayatlarımızı da yerle bir etti" açıklamasında bulundu.

Evleri Yıkılan Filistinliler Evsiz Kaldı

İsrail ordusunun dün Tulkerim Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği yıkım, 16 evi etkileyerek bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırdı. Belidi, evinin yıkılmasını çaresizlikle izlerken, "Bu bina, ailemin evinin üzerine inşa edilmişti. Yüzlerce güzel anı barındırıyordu, hepsini yıktılar" dedi.

Acı Bir Gerçekle Yüzleşmek

Belidi, evinizin yıkılmasına tanıklık etmenin getirdiği acıyı ifade ederek, "Yeni bir ev inşa edeceğiz. Bugün bazılarımız evsiz kaldı ancak anılar bizimle yaşamaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Sona Ermeden Yıkım Başladı

İsrail ordusu, yıkım başlamadan sadece 20 dakika önce evde eşyaların çıkarılmasına izin verdiklerini ve bu süre içinde yalnızca birkaç belge ve aile fotoğrafını kurtarabildiklerini kaydetti. Belidi, evinin uzun yıllar süren emekle inşa edildiğini ancak işgalin arzuları yüzünden kısa sürede yok edildiğini belirtti.

Bölgedeki İnsani Kriz Derinleşiyor

Tulkerim Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Faysal Selame, İsrail ordusunun uyguladığı yıkım operasyonunu en büyük saldırı olarak nitelendirerek, bölgedeki insani krizi destekleyen uluslararası toplumun dikkatini çekti. UNRWA, Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarından 40 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini ve durumu felaket boyutuna ulaştığını ifade etti.

İsrail'in Artan Saldırıları

Son bir ayda bölgedeki saldırılar hız kazandı. 21 Ocak'ta başlayan askeri operasyonlar sonucunda birçok Filistinli yıkımlara uğradı ve hayatını kaybetti. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki çatışmalarda 917 Filistinli yaşamını yitirdi.

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