İsrail, İngiliz Bakan Falconer'in Büyükelçi Hotovely Üzerine Yaptığı Açıklamaları Kınadı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İngiliz Bakan Falconer'in Büyükelçi Hotovely hakkında yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 23:00
İsrail, İngiliz Bakan Falconer'in Büyükelçi Hotovely Üzerine Yaptığı Açıklamaları Kınadı

İsrail, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'in, Tel Aviv'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely hakkında yaptığı açıklamaları şiddetle kınadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Falconer'in Hotovely ile ilgili değerlendirmelerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Marmorstein, "Bakan Falconer'in Büyükelçi Hotovely ile ilgili yorumlarını şiddetle protesto ediyoruz. Büyükelçilere ilişkin tartışmalarda 'siyasi zevk' ile ilgili açıklamaların yeri yoktur. Birleşik Krallık gibi dost bir ülkeden beklediğimiz bu değildir." şeklinde konuştu.

Falconer, milletvekillerinin dış politika konularındaki sorularını yanıtladığı bir parlamento oturumunda, Hotovely'i kastederek, "Siyasi zevklerimize daha uygun temsilcilerimiz olsaydı, işlerin daha kolay olacağını düşünmek cazip geliyor." demişti.

Ayrıca, İngiliz Parlamentosu'nda bağımsız milletvekili John McDonnell, Hotovely'nin sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu. Gazze'deki saldırılardan dolayı yaşanan acılara dikkat çeken McDonnell, "Ekonomik ve askeri olarak tamamen izole edilmesi" gerektiğini savundu. McDonnell, "Beni rahatsız eden, Büyük İsrail'in savunucusu olan Hotovely'nin, Filistin devleti tanımayı reddetmesidir. Barışa dair kabul edilen BM kararlarına karşı çıkıyor ve hala bu ülkede (İngiltere) kalıyor. Neden bu İsrailli Büyükelçiyi sınır dışı etmiyoruz?" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Los Angeles'taki Yangınlara İtfaiyeden Küçük Su Çantası Taktikleri
2
Ömer Çelik'ten Ahmet İyimaya İçin Taziye Mesajı
3
Eski Milletvekili Ahmet İyimaya Hayatını Kaybetti
4
Libya Başbakanı Dibeybe’den Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’a Tebrik
5
Elon Musk ile Alice Weidel Arasındaki İslam Karşıtı Tartışma Canlı Yayında Gündem Oldu
6
Almanya'da İki Sendika, Sosyal Medya Platformu X'ten Ayrılma Kararı Aldı
7
Arap Dünyası, Lübnan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Kutladı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak