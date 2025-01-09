İsrail, İngiliz Bakan Falconer'in Büyükelçi Hotovely Üzerine Yaptığı Açıklamaları Kınadı

İsrail, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'in, Tel Aviv'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely hakkında yaptığı açıklamaları şiddetle kınadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Falconer'in Hotovely ile ilgili değerlendirmelerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Marmorstein, "Bakan Falconer'in Büyükelçi Hotovely ile ilgili yorumlarını şiddetle protesto ediyoruz. Büyükelçilere ilişkin tartışmalarda 'siyasi zevk' ile ilgili açıklamaların yeri yoktur. Birleşik Krallık gibi dost bir ülkeden beklediğimiz bu değildir." şeklinde konuştu.

Falconer, milletvekillerinin dış politika konularındaki sorularını yanıtladığı bir parlamento oturumunda, Hotovely'i kastederek, "Siyasi zevklerimize daha uygun temsilcilerimiz olsaydı, işlerin daha kolay olacağını düşünmek cazip geliyor." demişti.

Ayrıca, İngiliz Parlamentosu'nda bağımsız milletvekili John McDonnell, Hotovely'nin sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu. Gazze'deki saldırılardan dolayı yaşanan acılara dikkat çeken McDonnell, "Ekonomik ve askeri olarak tamamen izole edilmesi" gerektiğini savundu. McDonnell, "Beni rahatsız eden, Büyük İsrail'in savunucusu olan Hotovely'nin, Filistin devleti tanımayı reddetmesidir. Barışa dair kabul edilen BM kararlarına karşı çıkıyor ve hala bu ülkede (İngiltere) kalıyor. Neden bu İsrailli Büyükelçiyi sınır dışı etmiyoruz?" ifadelerini kullandı.