İsrail, İran'a Karşı Büyük Bir Saldırıya Hazırlanıyor

İsrail'in Saldırı Hazırlıkları

İsrail, İran'ın nisan ayında gerçekleştirdiğinden daha kapsamlı bir saldırıya hazırlık yapıyor. Son yaklaşık iki hafta içerisinde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Tahran'da yapılan suikasta yanıt olarak İran'dan olası bir saldırıyı beklediği bildirildi.

Geçmiş Saldırılara Dikkat Çekiliyor

İsrail devlet televizyonu KAN, İran'ın nisan ayında birkaç yüz insansız hava aracı ve füzeyle düzenlediği saldırıya değinerek, "İsrail, geçen nisan ayında insansız hava araçlarının uçtuğu geceden daha geniş kapsamlı bir İran saldırısına hazırlanıyor." şeklinde bir değerlendirme yaptı.Yeni Değerlendirmeler

İsrail'in güncel analizlerine göre, İran'ın son zamanlarda siyasi baskı altında geri adım attığı izlenimi verse de, Tahran'ın daha büyük bir saldırı gerçekleştirmeye kararlı olduğu belirtiliyor. Haberde, "İranlılar, geçen nisan ayında Necef Çölü'ndeki (Negev) Nevatim Hava Üssü'ne yönelik insansız hava araçlarıyla düzenledikleri gece saldırısının çok daha geniş ölçekte bir misillemesini gerçekleştirmeyi planlıyor." denildi.

Savunma Bakanı'nın Açıklamaları

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Düşmanımız İran ve Hizbullah, bizi geçmişte olmadığı kadar ciddi şekilde tehdit ediyor. Güçlü imkanlarımız var. Umarım başka cephelerde bir savaş başlamaz." diyerek toplumun endişelerini dile getirdi.

Kısa süre önce, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğradı. İran ve Hamas, bu saldırının arkasında İsrail'in olduğunu ifade ederek, Tel Aviv yönetimine karşı sert bir yanıt verme niyetinde olduklarını belirtti.