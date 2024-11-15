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İsrail, İran'daki Aktif Nükleer Silah Araştırma Tesisini İmha Etti İddiası

İsrail ordusu, İran'daki nükleer silah araştırma tesisini imha ettiğini öne sürdü. Tahran yönetimi ise bu iddiaları reddetti.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 15:51
İsrail, İran'daki Aktif Nükleer Silah Araştırma Tesisini İmha Etti İddiası

İsrail basınından gelen son iddialara göre, Tel Aviv, İran'ın nükleer silah araştırmaları için kullandığı bir tesisi imha etti. 26 Ekim'de gerçekleştirilen saldırıda, İran'ın Tahran yakınlarındaki Parçin bölgesinde bulunan "Taleghan 2" adlı tesisin hedef alındığı belirtildi.

Walla haber sitesinin haberine göre, saldırıda nükleer bir cihazda uranyumu çevreleyen ve patlatmak için gerekli olan gelişmiş ekipmanlar yok edildi. Haberde, adını vermeyen ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırılan bilgiler dikkat çekti.

Buna karşın, İran yönetimi, nükleer silah üretme iddialarını kesin bir dille reddediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fetvası doğrultusunda asla nükleer silah üretmeyeceklerini belirtti.

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak bu operasyonu düzenlediğini açıkladı. İran ise, saldırıda bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin başarılı bir şekilde karşı koyduğunu, ancak bazı bölgelerde sınırlı hasar meydana geldiğini bildirdi.

Saldırılarda, 4 asker ve 1 sivil yaşamını yitirdi. Bu gelişmeler, Orta Doğu'daki gerilimlerin artmasına neden oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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