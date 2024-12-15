İsrail, İrlanda'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı. Bu karar, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından açıklandı. Saar, İrlanda'nın uluslararası alanda İsrail aleyhine açtığı 'soykırım' davasına müdahil olma kararının ardından bu adımı attıklarını belirtti.

Saar, Dublin'in Tel Aviv ile olan ilişkilerinde 'tüm kırmızı çizgileri aştığını' ifade etti. İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Micheal Martin ise 28 Mayıs'taki kabine toplantısında, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu.

İsrail yönetimi, İrlanda'nın bu tanıma kararına sert tepki göstermiş ve büyükelçisini geri çağırmıştı. İrlanda, 11 Aralık'ta Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı 'soykırım' davasına müdahil olacağını duyurmuştu.

İrlanda Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, hükümetin bu davaya müdahil olma başvurusuna onay verdiği belirtilmişti. Bakan Martin, 'İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği askeri eylemlerin', 44 bin kişinin ölümüne ve milyonlarca sivilin yerinden edilmesine yol açtığını vurgulayarak, 'Filistin halkı toplu bir şekilde cezalandırılmıştır.' ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz yıl Güney Afrika, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Ayrıca, 29 Aralık 2023'te, BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açmıştı.