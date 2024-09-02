İsrail İşgali Altındaki Filistin'de Hayvan Hırsızlığı

Akraba Beldesinde Saldırı

Filistin topraklarında süregelen işgal, bir kez daha gündeme geldi. Nablus’un Akraba beldesinde, İsrailli grup tarafından gerçekleştirilen bir baskında, yerel bir aile saldırıya uğradı ve 300 küçükbaş hayvanı çalındı.

BEYDER Açıklamada Bulundu

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, yapılan saldırının detaylarını paylaştı. Yapılan yazılı açıklamada, Akraba beldesinde, "Fuat Gazi Beni Cami" isimli ailenin darp edildiği belirtildi. Melihat, Beni Cami ailesinin bir üyesinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirme

Batı Şeria’da yaklaşık 451 bin, Doğu Kudüs’te ise 230 bin İsraillinin bulunduğu kaydedildi. Filistin topraklarının bu şekilde gasp edilmesi, uluslararası hukuka göre yasa dışı bir eylem olarak değerlendiriliyor.