İsrail İşgali Süregeldiği İçin Lübnanlılar Evlerine Dönemiyor

Lübnan'ın Güneyindeki Zor Durum

Ateşkese rağmen, İsrail işgali nedeniyle Lübnan'ın güneyinde yaşayan aileler, evlerine dönme umudunu yitiriyor. Bu durum, özellikle Ayterun beldesinden yerinden edilen Lübnanlıların yaşamlarını zorlaştırıyor.

Zeynep'in Yası

Ayterun'dan yerinden edilen Zeynep, köylerinin %80'inin yıkıldığını belirtiyor. İsrail sınırına yakın oldukları için evlerine dönemiyorlar. Zeynep, "Keşke savaşlar, yıkım dursa ve herkes evine dönebilse," diyerek isyan ediyor.

Aileler, Yıkım ve Acılar

İsrail'in saldırıları nedeniyle Hulud isimli Lübnanlı, Sur kentindeki bir okulda yaşamakta. "Toprağımıza zarar verdiler, evlerimiz yok oldu," diyor. Yaşadığı felaketin ardından evine dönme umudunu kaybettiğini ifade eden Hulud, "20-30 yılda kazandıklarımız gitti. Artık sıfırdan başlamamız gerekiyor," diye ekliyor.

Maddi ve Manevi Zorluklar

Hulud, "Evlerimiz, topraklarımız, zeytin ağaçlarımız hiçbir şeyimiz kalmadı. Ama bu yaşadıklarımız bizi güçlendirdi," diyerek yaşadıkları trajediyi dile getiriyor. Çocuklarının geleceğinden endişeli olduğunu belirten Hulud, "Savaş bizim çocuklarımızı alamadı ama yerinden edilme onları alacak," şeklinde kaygılarını ifade ediyor.

Resmi Açıklamalar ve Yardım Çalışmaları

Sur Belediyesi Afet Risk Yönetimi Birimi Müdürü Murtaza Muhenne, 23 Eylül 2024 - 27 Kasım 2024 tarihleri arasında yaklaşık 20 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi. Yardımların yapıldığını belirten Muhenne, İsrail sınırındaki köylerde ev kalmadığını vurguladı.

Tehdit Devam Ediyor

Haaretz'ün aktardığına göre, İsrail ordusu Lübnan topraklarındaki işgalini uzatma planları yapıyor. Ordu kaynakları, "İsrail çekilse bile yerinden edilenlerin yaşayacak yeri yok," derken, bazı köylerin tamamen yıkıldığını ifade ediyor.

İsrail ordusunun Lübnan'daki kalma planları, anlaşmalara ve bölgedeki duruma bağlı gelişecek gibi görünüyor. Yerinden edilen aileler, evlerine dönüş yolunun açılması konusunda umutsuzlar.

İsrail ile Lübnan arasında yapılan ateşkesin üzerinden bir aydan uzun bir süre geçmesine rağmen İsrail ordusunun işgal ettiği beldelerden çekilmemesi nedeniyle Lübnan'ın güneyinde yaşayan aileler evlerine dönemiyor. Sur kentindeki bir okula sığınan Lübnanlılar yaşamlarını zorlu şartlar altında sürdürüyor. Lübnan'ın güneyindeki Ayterun beldesinden yerinden edilen Lübnanlı Zeynep, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İsrail ile Lübnan arasında yapılan ateşkesin üzerinden bir aydan uzun bir süre geçmesine rağmen İsrail ordusunun işgal ettiği beldelerden çekilmemesi nedeniyle Lübnan'ın güneyinde yaşayan aileler evlerine dönemiyor. Sur kentindeki bir okula sığınan Lübnanlılar yaşamlarını zorlu şartlar altında sürdürüyor. Lübnan'ın güneyindeki Ayterun beldesinden yerinden edilen Lübnanlı Zeynep, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.