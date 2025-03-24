İsrail İskan Bakanı Goldknopf, Başbakan Yardımcılığı Görevinden İstifa Etti

İsrail İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya başbakan yardımcılığı görevinden resmen istifa ettiğini iletti.

Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail hükümetinin koalisyon ortaklarından Ultra-Ortodoks (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi lideri olan Goldknopf, dini okul (Yeşiva) öğrencilerinin zorunlu askerlikten muaf tutulmasını sağlamak amacıyla üstlendiği başbakan yardımcılığı görevinden ayrıldığını duyurdu.

Goldknopf, istifa açıklamasında, Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi liderleriyle birlikte ortak bir karar aldıklarını belirtti. Ancak, Yedioth Ahronoth gazetesi, Goldknopf'un bir görevden istifa etmesine rağmen İskan Bakanlığı görevine devam edeceğini ve koalisyonda kalmayı sürdüreceğini kaydetti. Bu durumda, Goldknopf'un istifası "kısmi istifa" olarak değerlendiriliyor.

Goldknopf'un istifasının, Haredi toplumsal etkinlikte yer aldığı bir düğün gününde yaşanan tartışmalı görüntülerin yayılmasıyla ilgili olmadığı, aksine, "zorunlu askerlik yasası" ile bağlantılı bir krizden kaynaklandığı ifade edildi. Yeğeninin düğününde Haredilerin "askere gitmektense ölürüz" sloganlarıyla dans ettiği videolar, hem iktidar hem de muhalefet kanadından tepki toplamıştı.

Daha önce İsrail Başbakanı Netanyahu'yu, Haredilerin muaf tutulmasını sağlayacak zorunlu askerlik yasası bütçe tasarısının meclise gelmemesi durumunda hükümetten çekilebileceği ile tehdit eden Goldknopf, Yahudi Gücü Partisi'nin koalisyona dönmesi üzerine istifasını geri almak zorunda kalmıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran tarihinde Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığını ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğini belirtmişti. Hükümet ise 15 Kasım tarihinde ordunun 7 bin Harediyi askere çağırma kararını onayladı.

Ülkede Haredi nüfusu yaklaşık yüzde 12 oranında olup, zorunlu askerliğe karşı çıkmakta ve yaşamlarını Tevrat çalışmalarına adamaktadırlar. İsrail yasalarına göre 18 yaşını dolduran herkesin zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmesi gerekmektedir; ancak Haredilerin askerlikten muaf tutulması, yıllardır devam eden tartışmaların odak noktasını oluşturmuştur.