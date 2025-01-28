DOLAR
35,76 -0,01%
EURO
37,31 0,61%
ALTIN
3.169,73 -0,62%
BITCOIN
3.655.951,82 -0,57%

İsrail İstihbaratı, Güney Kıbrıs Havalimanlarına Personel Yerleştiriyor

İsrail istihbaratı, Güney Kıbrıs'taki havalimanlarına güvenlik amacıyla personel yerleştirecek.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 18:05
İsrail İstihbaratı, Güney Kıbrıs Havalimanlarına Personel Yerleştiriyor

İsrail'in Güney Kıbrıs Planları: Havalimanlarına Personel Yerleşimi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Baf ve Larnaka havalimanlarına, İsrail istihbarat servisi tarafından güvenlik amacıyla personel yerleştirileceği iddia edildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Larnaka Havalimanı ve çevresinde MOSSAD ile iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet personelinden oluşan ekipler incelemelerde bulundu. Bu incelemeler, dürbün kamera ve özel ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilirken, Rum polisinin de bu çalışmalara eşlik ettiği bildirildi.

Çeşitli internet sitelerinde, İsrail gizli servisinin Larnaka Havalimanı kulesinde silahlı personel bulundurma talebine, Rumların olumlu yanıt verdiği iddia ediliyor. Yaklaşık on gün önce ise, İsrail istihbaratı Baf Havalimanı için benzer incelemeler yaparak, havalimanına kontrol kulesi dahil silahlı personel konuşlandırılmasını talep etmişti.

Şin-Bet, güvenlik endişeleri sebebiyle GKRY'nin Baf kentindeki ticari uçuşlarının askıya alınmasını istedi. Bu durumun ardından, İsrail'den Güney Kıbrıs'a gerçekleştirilen tüm uçuşların Larnaka Havalimanı'na yönlendirildiği bilgisi verildi.

Dialogos adlı internet sitesi, İsrail istihbaratının Larnaka ve çevresindeki incelemeleri hakkında fotoğraflar yayımlayarak, hükümete, "İsraillilerin kara ve deniz havaalanlarını hangi yetki çerçevesinde kontrol ettiğinin netleşmesi amacıyla resmi bir açıklama yapıp yapmayacağını merakla bekliyoruz?" sorusunu yöneltti.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya Otel Yangınında Alaycı İfadeler: 2 Kişi Tutuklandı
2
Antalya'da Dur İhtarına Uymayan Sürücünün Aracında 17 Ruhsatsız Tabanca Bulundu
3
Kastamonu'da Ambulans Yolunda Doğan Bebek Sevinci
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil'i Ağırladı
5
Ankara'da Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti
6
Isparta'da FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı
7
Ataşehir'de İETT Otobüsüne Çarpan Araçta 1 Ölü, 2 Yaralı

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!