İsrail İstihbaratı, Güney Kıbrıs Havalimanlarına Personel Yerleştiriyor

İsrail'in Güney Kıbrıs Planları: Havalimanlarına Personel Yerleşimi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Baf ve Larnaka havalimanlarına, İsrail istihbarat servisi tarafından güvenlik amacıyla personel yerleştirileceği iddia edildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Larnaka Havalimanı ve çevresinde MOSSAD ile iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet personelinden oluşan ekipler incelemelerde bulundu. Bu incelemeler, dürbün kamera ve özel ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilirken, Rum polisinin de bu çalışmalara eşlik ettiği bildirildi.

Çeşitli internet sitelerinde, İsrail gizli servisinin Larnaka Havalimanı kulesinde silahlı personel bulundurma talebine, Rumların olumlu yanıt verdiği iddia ediliyor. Yaklaşık on gün önce ise, İsrail istihbaratı Baf Havalimanı için benzer incelemeler yaparak, havalimanına kontrol kulesi dahil silahlı personel konuşlandırılmasını talep etmişti.

Şin-Bet, güvenlik endişeleri sebebiyle GKRY'nin Baf kentindeki ticari uçuşlarının askıya alınmasını istedi. Bu durumun ardından, İsrail'den Güney Kıbrıs'a gerçekleştirilen tüm uçuşların Larnaka Havalimanı'na yönlendirildiği bilgisi verildi.

Dialogos adlı internet sitesi, İsrail istihbaratının Larnaka ve çevresindeki incelemeleri hakkında fotoğraflar yayımlayarak, hükümete, "İsraillilerin kara ve deniz havaalanlarını hangi yetki çerçevesinde kontrol ettiğinin netleşmesi amacıyla resmi bir açıklama yapıp yapmayacağını merakla bekliyoruz?" sorusunu yöneltti.