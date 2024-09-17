İsrail İstihbaratı, Hizbullah'ın Suikast Girişimini Engelledi

İsrail İstihbaratından Önemli Açıklama

İsrail'in iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak), Hizbullah tarafından düzenlenmek istenen eski bir güvenlik yetkilisine yönelik suikast girişimini başarılı bir şekilde engellediğini duyurdu.

Gelecek Tehdit ve Patlayıcılar

Yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın planladığı suikast girişiminin önlendiği ve bu amaçla kullanılacak M18 Claymore tipi patlayıcıların ele geçirildiği bilgisi verildi. Kullanılacak patlayıcıların detayı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sözde Hedefin Belirsizliği

Şabak, suikast girişiminin son aşamasında olduğu belirtirken, söz konusu hedefin kim olduğu hakkında bilgi paylaşmadı.

Uzaktan Kumandalı Patlayıcı İddiası

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bir sosyal medya paylaşımında, ele geçirilen patlayıcının uzaktan kumandalı olduğunu ve Hizbullah tarafından harekete geçirilmek üzere içinde cep telefonu ile kamera barındırdığını açıkladı. Ayrıca, Tel Aviv'deki Hayarkon Park’ta 15 Eylül 2023'te benzer bir patlayıcının kullanıldığına da dikkat çekti.