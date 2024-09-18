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İsrail İstihbaratına Casusluk Davası: 56 Sanık Yargılandı

İstanbul'da İsrail istihbaratına casusluk suçlamasıyla yargılanan 56 sanıktan 2'si 10 yıl hapis cezası aldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:18
İsrail İstihbaratına Casusluk Davası: 56 Sanık Yargılandı

İsrail İstihbaratına Casusluk Davasında İki Sanığa Ağır Ceza

İstanbul'da, İsrail istihbaratına casusluk yapmakla suçlanan toplam 56 sanığın yargılandığı davada önemli gelişmeler yaşandı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Koray Özgürün ve Alperen Erkut'u ''yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini'' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Daha önce yapılan duruşmada, sanıkların cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandığı öğrenildi. Duruşmada bazısı tutuksuz olan sanık ve avukatlar da hazır bulundu. Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve somut bir delil bulunmadığını öne sürerek beraat taleplerinde bulundular.

Mahkeme Heyetinin Kararları

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Özgürün ve Erkut'un cezalarını 8 yıl 4 ay'a indirdi. Ayrıca, 35 sanığa da aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı da getirildi.

Sanıkların geleceği üzerindeki olası etkiler göz önünde bulundurularak cezalar bu şekilde güncellendi.

İddianamedeki Detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, İsrail istihbaratının internet tabanlı mobil uygulamalar aracılığıyla uzaktan operasyonlar gerçekleştirdiği belirtilmişti. Temasların genellikle Telegram ve WhatsApp üzerinden sağlandığı, operasyonların şüphe uyandırmayan şahıslar aracılığıyla yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Dedektifler, gizli bilgiler toplamak, takip yapmak ve çeşitli araştırmalar gerçekleştirmek için görevlendirilmiş. İddianamede, tüm sanıkların ''devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme'' suçundan 15 yıl ila 20 yıl hapisle cezalandırılmaları talep edilmiştir.

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