İsrail Kabinesi, Gazze'de Ateşkes Anlaşmasının İkinci Aşamasını Görüşmek Üzere Toplanıyor

İsrail, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek için kabinesini topluyor.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 20:07
İsrail Kabinesi, Gazze'de Ateşkes Anlaşmasının İkinci Aşamasını Görüşmek Üzere Toplanıyor

İsrail siyasi ve güvenlik kabinesi, Hamas ile varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere yarın bir araya gelecek. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir görüşme gerçekleştirdiği bilgisi verildi.

Netanyahu, Witkoff'a, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını tartışmak üzere yarın kabineyi toplayacağını bildirdi. Yapılan açıklamalarda, Netanyahu’nun siyasi ve güvenlik kabinesini, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili atılacak adımları belirlemeye yönelik bir toplantı düzenlemek için en kısa sürede bir araya getireceği vurgulandı.

İkinci aşama müzakereleri, 3 Şubat'ta başlaması planlanıyordu. Hamas ve İsrail arasında varılan anlaşmaya göre, bu aşama, birinci aşamanın yürürlüğe girmesinin ardından 16 gün içerisinde devreye girmeliydi. Ancak, İsrail’in 2 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'ya heyet göndermeyi ertelediği ve 3 Şubat Pazartesi günü Netanyahu ve Witkoff'un Washington'da yapacağı görüşme ile müzakerelerin başlayacağı belirtildi.

İsrail heyeti, 8 Şubat'ta Doha'ya gitse de, bu ziyarette heyete ikinci aşamayı müzakere etme yetkisi verilmediği öne sürüldü. Öte yandan Netanyahu, ikinci aşama müzakerelerini sabote etmekle suçlanmaktadır.

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