İsrail Kabinesi Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasını Onaylamaya Hazırlanıyor

İsrail Kabinesi Toplanıyor

İsrail kabinesinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanma ihtimali bulunuyor. Resmi devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in anlaşmaya karşı çıkması nedeniyle hükümetin düşmesine ilişkin kaygı taşımakta.

Toplantı Detayları

KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, 'Eğer işler hızlı ilerlerse, bugün öğleden sonra kabinenin toplanması ve ardından hükümet toplantısının yapılması bekleniyor' şeklinde bilgi verdiler. Ayrıca, İsrailli Kanal 12 televizyonu, esirlerin serbest bırakılmasına dair anlaşmanın detayları üzerinde uzlaşı sağlandığı ve Hamas'tan nihai cevabın beklendiğini bildirdi.

Destek ve Karşıt Sesler

Habere göre, çoğu hükümet üyesinin anlaşmayı desteklediği öne sürülüyor. Netanyahu liderliğindeki Likud partisinden 18, Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi'nden 6, Birleşik Tevrat Yahudiliği'nden 2 ve Ulusal Sağ Partisi'nden 2 bakanın anlaşmaya destek verdiği bildirildi.

Öte yandan, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından yönetilen Otzma Yehudit partisinden 3 bakan ile birlikte, Dini Siyonizm partisinden 3 bakan anlaşmaya karşı çıktığı belirtildi. KAN, Netanyahu'nun Smotrich ile yaptığı görüşmede onu anlaşmayı desteklemesi için ikna etmeye çalıştığını aktardı.

İsrail basını, tarafların Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası konularında anlaşmayı onaylamaya çok yaklaştığını belirtiyor.