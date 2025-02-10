DOLAR
36,01 -0,06%
EURO
37,23 -0,03%
ALTIN
3.355,45 -1,46%
BITCOIN
3.520.941,85 -1,57%

İsrail Kabinesinde 7 Ekim Soruşturma Komisyonu Kararı Çıkmadı

İsrail güvenlik kabinesinin toplantısında 7 Ekim durumunu soruşturacak devlet komisyonu kurulması konusunda karar alınmadı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:05
İsrail Kabinesinde 7 Ekim Soruşturma Komisyonu Kararı Çıkmadı

İsrail Güvenlik Kabinesinden 7 Ekim İçin Soruşturma Gelişmesi

İsrail güvenlik kabinesinin 7 Ekim 2023 tarihinde yaşanan "Aksa Tufanı" olayındaki önlenemeyen başarısızlıklarla ilgili soruşturma açılması adına devlet komisyonu kurulması amacıyla düzenlenen toplantıdan karar çıkmadığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yaklaşık dört saat süren toplantıda, söz konusu komisyonun kurulmasına dair herhangi bir sonuç elde edilememiştir. Kabine, üç ay sonra benzer bir görüşme yapılmasına karar verdi.

Öte yandan, İsrail Yüksek Mahkemesi, Aralık 2024'te aldığı kararla, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinden 7 Ekim'deki olayların araştırılması için iki ay içinde bir değerlendirme yapmasını istemişti. Ancak, Netanyahu'nun bu sürecin Gazze'ye yönelik saldırıların ardından başlatılması yönündeki tutumu, güvenlik yetkilileriyle sık sık çatışmasına yol açtığı ifade ediliyor.

Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, Temmuz 2024'te gerçekleştirdiği bir törende, 7 Ekim olaylarıyla ilgili olarak Netanyahu dahil herkesin soruşturulması gerektiğini belirtmişti. Netanyahu, Gallant ile pek çok konuda yaşadığı fikir ayrılıkları sonucunda, onu 5 Kasım 2024'te görevden almıştı.

İLGİLİ HABERLER

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uludağ Ormanlarında Arı Türlerinin Çeşitliliği Araştırılacak
2
Dünyanın En Uzun Adamı Sultan Kösen Yeni Ayakkabılarıyla Seyahate Çıkıyor
3
Lübnan, Netanyahu'nun Filistin Devleti Açıklamasını Kınadı
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sultan 2. Abdülhamid Han'a Anma Mesajı
5
Filistin: Netanyahu'nun Mısır İddialarına Sert Yanıt
6
Hakkari'de Heterokromi İle Dikkat Çeken Kız Kardeşler
7
Japonya'da Çığ Felaketi: 100 Kişi Kaplıca Otellerinde Mahsur Kaldı

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!