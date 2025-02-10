İsrail Kabinesinde 7 Ekim Soruşturma Komisyonu Kararı Çıkmadı

İsrail Güvenlik Kabinesinden 7 Ekim İçin Soruşturma Gelişmesi

İsrail güvenlik kabinesinin 7 Ekim 2023 tarihinde yaşanan "Aksa Tufanı" olayındaki önlenemeyen başarısızlıklarla ilgili soruşturma açılması adına devlet komisyonu kurulması amacıyla düzenlenen toplantıdan karar çıkmadığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yaklaşık dört saat süren toplantıda, söz konusu komisyonun kurulmasına dair herhangi bir sonuç elde edilememiştir. Kabine, üç ay sonra benzer bir görüşme yapılmasına karar verdi.

Öte yandan, İsrail Yüksek Mahkemesi, Aralık 2024'te aldığı kararla, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinden 7 Ekim'deki olayların araştırılması için iki ay içinde bir değerlendirme yapmasını istemişti. Ancak, Netanyahu'nun bu sürecin Gazze'ye yönelik saldırıların ardından başlatılması yönündeki tutumu, güvenlik yetkilileriyle sık sık çatışmasına yol açtığı ifade ediliyor.

Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, Temmuz 2024'te gerçekleştirdiği bir törende, 7 Ekim olaylarıyla ilgili olarak Netanyahu dahil herkesin soruşturulması gerektiğini belirtmişti. Netanyahu, Gallant ile pek çok konuda yaşadığı fikir ayrılıkları sonucunda, onu 5 Kasım 2024'te görevden almıştı.