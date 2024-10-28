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İsrail Kabinesinin Toplantı Yerleri Değişti

İsrail kabinesi, güvenlik endişeleri nedeniyle toplantılarını yer değiştirdi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:07
İsrail Kabinesinin Toplantı Yerleri Değişti

İsrail Kabinesinin Toplantı Yerlerinde Değişiklik

İsrail hükümeti, "güvenlik endişeleri" sebebiyle Tel Aviv ve Batı Kudüs'teki kabine toplantılarını gerçekleştirmeyecek.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin toplantı yerlerinin değiştiği, devlet televizyonu KAN tarafından duyuruldu.

Toplantı Yerleri Neden Değişti?

Kabinenin, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi ile Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yerleşkesinde toplantı yapmayacağı ifade edildi. Yeni toplantı yerinin farklı bir lokasyonda olacağı bilgisi verildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, bu karar, Netanyahu'nun Kayserya'daki konutuna 19 Ekim'de Hizbullah tarafından bir insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından alındı.

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