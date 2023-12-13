İsrail kadın ve çocukları infaz etti: Görüntüler tüm dünyayı ayağa kaldırdı

İsrail, 12 Kasım 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de şu ana kadar 2 bin 500'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 10 binlerce kişi yaralandı veya yerinden edildi.

İsrail'in saldırıları, uluslararası toplumun ateşkes çağrılarına rağmen devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil ettiğini belirtti.

Al Jazeera'nin kamuoyu ile paylaştığı görüntülerde İsrail'in Gazze Şeridi'nde bulunan Jabalia mülteci kampının batısında yer alan El Faluja bölgesindeki Shadia Abu Ghazala Okulu'ndaki cansız bedenler görünüyor.



Olaya şahit olanların ifadelerine göre aralarında kadın, çocuk ve bebeklerin olduğu çok sayıda kişi okula sığınmaya çalışırken İsrail güçleri tarafından infaz edildiği belirtiliyor.

Olayın yaşandığı bölgede bulunan bir kadın Al Jazeera'ya yaşananları şu şekilde ifade ediyor,

"İsrail askerleri içeri girdi ve onlara ateş açtı. Bütün erkekleri aldılar, sonra sınıflara girdiler ve bir kadına ve onunla birlikte tüm çocuklara ateş açtılar."

Kadın, "İsrail askerleri bu masum aileleri anında katletti" şeklinde ifadeler kullanırken aynı zamanda infaz edilen kişiler arasında yeni doğmuş çocukların da olduğunu da belirtti.