İsrail Kahire'ye Heyet Gönderiyor: Ateşkes ve Esir Takası Müzakereleri Başlıyor

İsrail, Kahire'ye Müzakere Heyeti Gönderiyor

İsrail'in Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını görüşmek amacıyla bir heyet göndereceği kaydedildi. Gazete haberlerinde, heyetin cumartesi veya pazar günü Kahire'de olmasının planlandığı belirtiliyor. Hamas'tan Henüz Yorum Yok

Hamas cephesinden konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi. İsrail Başbakanlık Ofisi, müzakerelerin yapıldığı tarihlerle ilgili resmi bilgilendirmelerde bulundu.

İstihbarat Şefleri Arasında Tartışmalar

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Başbakan Netanyahu'nun 1 Ağustos'ta gerçekleştirilen istihbarat direktörleriyle yaptığı toplantıda tartışmalar yaşandığını bildiriyor. Toplantıda, Netanyahu'nun anlaşmaya eklemek istediği yeni maddeler üzerinde görüşmeler yapıldı.

İç güvenlik teşkilatının liderlerinden Ronen Bar, toplantıda, "Başbakan masadaki teklifi istemiyor. Eğer durum buysa, lütfen bize bildirin," ifadesini kullandı. Dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ise, "Bir anlaşma var, eğer ertelersek bu fırsatı kaçırırız," diye konuştu.

Netanyahu'nun İfadeleri ve Tepkiler

Netanyahu, istihbarat şeflerine karşı sert bir üslupla konuşarak, "Ağırdan alıyorsunuz. Nasıl müzakere yapılır bilmiyorsunuz," dedi. Dışarıda ise Gazze'deki İsrailli esir ailelerinin, müzakerelerde Netanyahu'nun tutumuna tepki gösterdiği bildiriliyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Kanal 12'nin iddialarını yalanlayarak, Hamas'ın anlaşma konusundaki taleplerinin değişmediğini ifade etti. Netanyahu'nun ofisi, müzakerelerdeki yeni şartların Hamas tarafından ortaya atıldığını savundu.

Güvenlik ve Anlaşmalar

İsrail, Gazze'deki saldırıların durdurulması ve esir takası konularında uzun süredir müzakerelerin sürdüğünü belirtiyor. Esir takası görüşmelerinde ilerleme sağlandığı, ancak Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortaklarından gelen baskılara karşı anlaşmaya yanaşmadığı iddia ediliyor.

İsrail’in savaş halindeki müzakerelerde yeni şartlar sunduğu, örneğin, gazze bölgesindeki esir takası sürecinde İsrail askerlerinin bölgedeki varlığını sürdüreceği ifade ediliyor. Ayrıca, anlaşma imzalanmadan önce canlı esirlerin listesi talep ediliyor.