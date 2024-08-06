İsrail Kamuoyu Araştırması: Sağ Siyaset Güçleniyor, Sol Zayıflıyor

İsrail'de Siyasi Eğilimler Değişiyor

Yapılan bir kamuoyu araştırması, İsrail'de sağ siyasetin yükselişini ve sol siyasetin zayıfladığını gösteriyor. 103 FM radyosu için gerçekleştirilen anket, İsraillilerin mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'ya olan desteğinin hayli yüksek olduğunu ortaya koydu.

Başbakanlık Yarışı ve Destek Oranları

Katılımcılara yöneltilen "Bir sonraki Başbakan kim olmalı?" sorusuna %34'lük kesim Netanyahu'yu tercih ederken, eski Başbakan Naftali Bennett %21, Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz %14 ve Avigdor Lieberman %7 oranında destek aldı. Öte yandan, merkez sol Gelecek Var Partisi'nin lideri Yair Lapid'e ise sadece %6'lık bir destek geldi.

Önleyici Saldırı Desteği

Anket katılımcılarına, İran ve Hizbullah'a yönelik olası bir önleyici saldırı düzenlenmesi gerektiği soruldu. Sonuçlar, katılımcıların %48'inin bu tür bir saldırıyı desteklediğini ortaya koydu. %34'lük kısım ise gelecek bir saldırıya verilecek yanıtın daha uygun olacağını savundu. Ayrıca, mevcut iktidar koalisyonuna oy verenlerin %62'sinin önleyici saldırıyı desteklediği dikkat çekti.

Bu sonuçlar, İsrail'in güvenlik endişelerinin artmasıyla birlikte sağ siyasetten yana bir eğilim göstermekte olduğunu gösteriyor.