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İsrail Kamuoyunun Gazze'deki Soykırıma Bakışı

İsrailli vatandaşların, Başbakan Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik politikalarına destek verip vermediği üzerine yapılan anketlerin sonuçları.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 18:37
İsrail Kamuoyunun Gazze'deki Soykırıma Bakışı

İsrail Kamuoyu ve Gazze Şeridi'nde Devam Eden Savaş

İsrail kamuoyunu derinden etkileyen anketler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik yürüttüğü askeri operasyonların popülaritesinin artmakta olduğunu gösteriyor. Özellikle 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas’ın düzenlediği saldırı sonrası başlayan süreç, halkın büyük bir kısmının savaşın devamını desteklemesine yol açtı.

Netanyahu’nun Yükselişi ve Kamu Desteği

Maariv gazetesinin yaptığı bir ankete göre, Netanyahu'nun desteği yeniden artarken, çoğunluk onu hükümete başkanlık için en uygun kişi olarak görmekte. İlgili ankette İsraillilerin %41'i Netanyahu'yu desteklerken, %40'ının Benny Gantz'ı tercih ettiği ortaya çıktı. Ancak başka anketler, Netanyahu'ya olan destek oranının dalgalı bir seyir izlediğini gösteriyor.

Örneğin, Kanal 12 tarafından yapılan anketlerde, %70'lik bir kesim Netanyahu'nun görevden alınmasını desteklemekte. İlk aşamalarda ciddi kayıplar yaşayan Netanyahu, Gazze'deki sürekleyen askeri eylemler sayesinde bir miktar desteğini geri kazanmış görünüyor.

Uluslararası Tepkiler ve Gazze’deki Durum

Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarına göre, İsrail ordusu Gazze'de sivillere yönelik keyfi tahribatlar ve kitle öldürmeleri gerçekleştirmekte. Bu bağlamda, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na başvurusu ve İsrail'in burada yargılanma olasılığı, uluslararası kamuoyunda önemli tartışmalara yol açtı. Ancak, İsrail hükümeti bu suçlamaların asılsız olduğunu savunmakta.

Gelecek Ne Getirecek?

Devam eden sürecin hem ülke içindeki hem de uluslararası arenadaki sonuçları belirsizlik taşıyor. Netanyahu, yükselen popülaritesiyle birlikte hem muhalefet hem de uluslararası baskılara rağmen pozisyonunu sürdürmeye çalışıyor. Gazze’deki insani dram ise giderek büyümekte; bu durumun ilerleyen günlerde nasıl bir seyir alacağı merakla bekleniyor.

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