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İsrail, 'Kanlı Elmas' Ticaretinden Yılda 13 Milyar Dolar Elde Ediyor

İsrail, Afrika ve Rusya'dan temin ettiği ham elmaslarla her yıl 13 milyar dolara kadar gelir elde ediyor. 'Kanlı elmas' ticareti insan hakları ihlalleriyle bağlantılı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:07
İsrail, 'Kanlı Elmas' Ticaretinden Yılda 13 Milyar Dolar Elde Ediyor

İsrail, 'Kanlı Elmas' Ticaretiyle Yılda 13 Milyar Dolar Gelir Elde Ediyor

Afrika ve Rusya'dan aldığı ham elmasları, ABD, Avrupa ve Çin gibi büyük pazarlara satan İsrail, elmas ticaretinden yaklaşık 9 ila 13 milyar dolar gelir sağlıyor. Elmas sektörü, ülkenin toplam ihracat gelirinin %10 ila 15'ini oluşturmakta.

İnsan Hakları ve Etik Tartışmaları

İnsan hakları örgütleri, İsrail'i, 'kanlı elmas' ticareti üzerinden askeri harcamalarını finanse etmekle suçluyor. Özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden temin edilen elmasların çatışmalara doğrudan katkı sağladığı düşünülüyor.

Elmas İşleme Tesisleri ve İhracat

Tel Aviv ve Ramat Gan'daki yüksek teknolojili elmas işleme tesisleri, sırasıyla İsrail Elmas Borsası gibi dünyanın en büyük elmas borsalarına ev sahipliği yaparak, madenlerden gelen ham elmasların işlenmesinde kritik rol oynamaktadır. İşlenen elmasların %90'ı uluslararası pazarlara ihraç edilmekte.

Uluslararası Düzenlemeler Karşısında Etik Sorunlar

Uluslararası Kimberley Süreci gibi sertifikasyon sistemlerine rağmen, İsrail'in bu süreci aşarak etik olmayan ticaret yaptığına dair endişeler söz konusu. Uzmanlar, elmas ticaretinden elde edilen gelirlerin, İsrail'in savunma bütçesine dolaylı katkı sağladığına dikkat çekiyor. Yıllık savunma bütçesinin yaklaşık 23 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Küresel Krizlerin Etkisi

Son dönemlerde yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, elmas ticaretindeki belirsizlikleri artırıyor. Rusya'nın en büyük elmas üreticisi Alrosa şirketine uygulanan yaptırımlar, tedarik zincirini tehdit edebilirken, İsrail'in askeri operasyonları sigorta maliyetlerini yükseltiyor.

Her ne kadar etik sorunlar ve uluslararası tepkilere rağmen, İsrail elmas sektörü güçlü bir küresel pazara sahip olmayı sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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