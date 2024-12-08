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İsrail Kara Birlikleri Savaş Halinde: Dört Cephede Mücadele Ediyor

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, kara birliklerinin dört cephede aktif olduğunu duyurdu. Savaşın yoğunlaştığı bölgeler arasında Suriye de bulunuyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 21:29
İsrail Kara Birlikleri Savaş Halinde: Dört Cephede Mücadele Ediyor

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Çarpıcı Açıklama

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ordunun kara birliklerinin dün geceden bu yana dört cephede savaşmakta olduğunu açıkladı. Halevi, İsrail’in kuzeyinde konuşlu Golani Tugayı’na katılan askerlere yaptığı konuşmada, "Dün geceden beri dört cephede savaşıyoruz. Kara birliklerimiz terörizme karşı dört cephede savaşıyor; Yahuda ve Samara’da (işgal altındaki Batı Şeria), Gazze'de, Lübnan'da ve dün gece Suriye topraklarına asker konuşlandırdık" dedi.

Başbakan Netanyahu'dan Talimat

İşgal altındaki Golan Tepelerini ziyaret eden Başbakan Netanyahu da orduya, işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgenin "ele geçirilmesi" için talimat verdiklerini bildirdi.

Suriye'deki Çatışmalar ve Askeri Hareketlilik

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin İsrail sınırına yakın olan Kuneytra ili, Avfaniyye, Hamidiye, Batı Samdaniyye ve Kahtaniyye belde ve köyleri sakinlerine evlerinde kalma çağrısı yapıldı. Suriye’nin İsrail sınırına yakın bölgelerindeki çatışmaların, İsrail ordusunu harekete geçmeye zorladığı öne sürüldü. Bugün İsrail ordusu, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye ile arasındaki tampon bölgeye kuvvet göndermiştir.

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