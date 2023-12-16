İsrail kendi esirlerini vurdu: 3 İsrailli esir İsrail askerleri tarafından 'yanlışlıkla' öldürüldü

İsrail ordusu, “Şucaiye’de çıkan çatışmalarda 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak algıladı. Bunun sonucunda askerler onlara ateş etti ve hayatlarını kaybettiler.” açıklamasında bulundu.

Olay yerinde yapılan araştırma ve kontrollerde “ölenlerin kim olduklarına dair şüphelerin olduğu” ifade edilen açıklamada, bu nedenle cesetlerin İsrail’e gönderildiği ve 3 esirin kimliklerinin doğrulandığı bildirildi.

Yapılan detaylı incelemenin sonunda, cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka isimli esirler ile ailesi tarafından isminin açıklanması istenmeyen bir esire ait olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun olayı soruşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, olayın “son günlerde süren çatışmaların olduğu aktif bir savaş alanında gerçekleştiği” yönünde bir savunma yapıldı.

Açıklamada, “Olaydan hemen sonra dersler alındı ve bunlar sahadaki tüm İsrail ordu birimlerine iletildi. İsrail ordusu, trajik olaya duyduğu derin üzüntüyü ifade ediyor ve ailelere en samimi başsağlığı dileklerini sunuyor. Ulusal görevimiz, kayıp olanları bulmak ve tüm rehineleri evlerine döndürmektir.” denildi.