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İsrail, Kızılhaç'ın Filistinli Mahkumlara Ziyaretini Engellemeye Devam Ediyor

İsrail hükümeti, Kızılhaç'ın Filistinli mahkumları ziyaret taleplerini erteleme peşinde.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 22:04
İsrail, Kızılhaç'ın Filistinli Mahkumlara Ziyaretini Engellemeye Devam Ediyor

İsrail'in Engelleme Çabaları Devam Ediyor

İsrail hükümeti, Kızılhaç'ın Filistinli mahkumları ziyaret etme taleplerini engellemeye devam ediyor. Haaretz gazetesinin haberine göre, hükümet, Kızılhaç’ın insanlık dışı koşullar altında tutulduğu ifade edilen Filistinli mahkumları ziyaret talebinin Yüksek Mahkeme tarafından incelenmesini ertelemek için başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme'ye Başvuru Süreci

Bahsi geçen başvuru, insan hakları örgütleri tarafından geçtiğimiz şubat ayında yapılmıştı. Bu başvuruda, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlatılan saldırılar sonrasında durdurulan Kızılhaç ziyaretlerinin yeniden başlatılması talep ediliyor.

İsrail Hükümeti'nin Gerekçeleri

İsrail hükümeti, erteleme talebini, "konuyla ilgili ABD ile devam eden görüşmelerin tamamlanması gerektiği" şeklinde gerekçelendiriyor. Ayrıca, güvenlik ve hassas siyasi nedenler öne sürerek mahkemeye nihai görüşünü sunmayı defalarca ertelemek için başvuruda bulundu.

Bu gelişmeler, Filistinli mahkumların durumuna dair endişeleri artırırken, Kızılhaç’ın müdahalesi ve uluslararası insan hakları standartlarının ne olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

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