İsrail, Kızılhaç'ın Filistinli Tutsakları Ziyaret Talebini Reddetti

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ICRC'nin Filistinli tutsakları ziyaret talebini güvenlik gerekçesiyle reddetti; Ben-Gvir itirazı önerinin geri çekilmesine yol açtı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 19:40
İsrail kurumları, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC)'nin cezaevlerindeki Filistinli tutsakları ziyaret etme talebini reddetti. Karar, ICRC'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden ziyaret engelini sürdürmesi anlamına geliyor.

Resmi dilekçe ve güvenlik gerekçesi

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Yüksek Mahkeme'ye güvenlik kurumlarının ve bakanlıkların görüşlerini içeren bir dilekçe sundu. Dilekçede, İsrail ordusu, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), Ulusal Güvenlik Konseyi, Savunma, Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından ortak bir tutum belirlendiği; Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler Kızılhaç temsilcileri tarafından ziyaret edilene kadar Filistinli tutsakların ziyaret edilmesine izin verilmemesi gerektiği kaydedildi.

Ben-Gvir itirazı ve siyasi süreç

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Kızılhaç'ın ziyaretine sert bir şekilde karşı çıktığını açıkladı. Haaretz gazetesinin haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Ben-Gvir'in itirazı nedeniyle Kızılhaç'ın Filistinli tutsakları ziyaretine ilişkin öneriyi geri çekti.

İsrail Cezaevi Servisi yetkilileri, Kızılhaç yetkililerinin ziyaretinin tesislerin ve cezaevi personelinin güvenliğini tehlikeye atacağı yönünde istihbarat aldıklarını iddia etti.

Kızılhaç'ın erişimi ve yargı süreci

Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim 2023'te Kızılhaç'ın Filistinli tutsakları ziyaret etmesini yasaklamış ve tutsaklar hakkında örgüte bilgi vermeyi de durdurmuştu. Ben-Gvir'in girişimiyle tutsakların cezaevlerindeki koşullarının sertleştirildiği belirtiliyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi'ne, Kızılhaç'ın Filistinli tutsakları ziyaret etmesine engel olunmasının hukuki olmadığı gerekçesiyle bir dilekçe sunulmuştu. Hükümet, mahkemeye yapılacak yanıt için Ağustos ayında 20'nci kez erteleme talep etmişti.

