İsrail Knesset'i Filistinli Çocuklara Hapis Cezası Uygulayan Yasayı Onayladı

İsrail Meclisi'nden Çocuklara Yönelik Tartışmalı Yasa

İsrail Knesseti, 14 yaşından küçük Filistinli çocukların hapis cezası alabilmesini sağlayan bir yasayı onayladı. Bu yasaya göre, cinayet veya terör eylemi olarak kabul edilen suçları işleyen çocuklar, 14 yaşını doldurmadan kapalı bir tesiste tutulacak ve ceza süreleri 14 yaşından sonra hapiste devam edecek.

Geçici Düzenlemelerin Süresi

Yasa çerçevesinde, geçici bir düzenleme ile çocukların hapsedilme süresinin üç yıl olarak belirlendiği ifade ediliyor. Adalet Bakanı, Refah Bakanı'nın onayı ve Knesset Anayasa Komitesi'nin izni ile bu düzenlemenin süresini iki yıl daha uzatabilme yetkisine sahip.

Mahkemelerin Yetkileri

Bu yeni düzenlemeye göre mahkemeler, tehlikeli olduğuna inanılan bir çocuğu 10 günü aşmamak kaydıyla doğrudan hapiste tutabilecek. Aynı durumun tekrarlanması halinde, mahkeme çocuğun hapiste tutulma süresini kendisi belirleyebilecek.

Filistinlilere Yönelik Diğer Yasal Düzenlemeler

Knesset, sık sık Filistinlilere yönelik yasaları tartışmakta ve onaylamaktadır. Bugün, İsraillilere karşı herhangi bir eylemde bulunan Filistinlilerin ailelerinin Gazze Şeridi'ne veya başka bir bölgeye sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısı da kabul edilmiştir.