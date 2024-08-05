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İsrail Komutanlarından Hizbullah İçin Önleyici Saldırı Önerisi

İsrail ordusunun üst düzey komutanları, Hizbullah'a saldırı planlarını önerdi, ancak hükümet bu tasarıyı reddetti.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 21:45
İsrail Komutanlarından Hizbullah İçin Önleyici Saldırı Önerisi

İsrail'in Hizbullah'a Karşı Harekete Geçmeye Hazırlığı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusundaki üst düzey komutanlar, Hizbullah'ın olası misillemelerine karşı Lübnan'a önleyici bir saldırı düzenlenmesini önermiştir. Bu önerinin, mevcut gerilimlerin artması üzerine gündeme geldiği belirtiliyor.

İsrail Yönetiminden Yanıt Gelmedi

Kanal 13 televizyonundaki haberlere göre, bu öneri İsrail yönetimince kabul edilmemiştir. Baskı altında kalan İsrail, İran ile olan ilişkilerinde de dikkatli bir yaklaşım sergiliyor.

Görüşmeler ve Analizler

KAN televizyonunun haberine göre, Tel Aviv yönetimi, İran’ın misilleme saldırısının askeri hedeflere yönelik olacağını ve planlanan saldırının 13 Nisan’daki saldırılardan daha ciddi olacağına yönelik analizler yapıyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde operasyonlarını sürdüren İsrail, kuzeyde Lübnan Hizbullahı ile de çatışma yaşamaktadır. Bu süreçte, Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısının ardından, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran’da suikasta uğraması bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

İran ve Hizbullah, Heniyye'nin suikastının sorumlusunun İsrail olduğunu belirterek, Tel Aviv’e misilleme yapacaklarına dair tehditlerde bulundular.

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