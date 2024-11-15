İsrail Konsolosluğu Yakınında Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

İsrail Konsolosluğu Yakınında Gerilim Anları

Eşiştaş'taki İsrail Konsolosluğu yakınlarında pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli, özel harekat polislerinin titiz operasyonuyla gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Levent Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüpheli, İsrail Konsolosluğu çevresine geldiğinde pompalı tüfeğiyle 5-6 el ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Durumu kontrol altına almak amacıyla bölgeye gelen özel harekat polisleri, şüpheliye bir süre direndikten sonra teslim olmasını sağladı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.