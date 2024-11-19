İsrail Kontrol Noktaları, Filistinlilerin Günlük Yaşamını İhata Ediyor

Günlük Yaşamda Zorluklar

İsrail'in Batı Şeria'da kurduğu kontrol noktaları, Filistinlilerin günlük yaşamını çekilmez hale getiriyor. Ramallah'ta yaşayan diş hekimi ve öğretim görevlisi Yusuf Caafera, “Üniversite dersim öğleden sonra 13.00’te fakat kontrol noktalarında çok beklediğim için sabah 09.00’da çıkmak zorundayım” ifadelerini kullanıyor.

Kontrol Noktalarının Etkileri

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'ne göre bu kontrol noktalarının sayısı 872'ye ulaştı. 7 Ekim 2023'ten bu yana ise 156 yeni demir bariyer inşa edildi. Bu durum, sosyal yaşamı kontrol altına almaya yönelik bir strateji olarak karşımıza çıkıyor.

Bu noktalar, sağlık, çevre ve ekonomik zorlukları beraberinde getirirken, ulaşımda da ciddi zaman kaybı yaşanmasına neden oluyor.

Hayat Mücadelesi

Ramallah ile El Halil arasında taksi şoförlüğü yapan Yusri Abdullah, her gün kontrol noktalarındaki kalabalığı geçebilmek için evden saat 05.00’te çıkmak zorunda kaldığını belirtiyor. “Kontrol noktaları olmasa bu yolculuk 3 saati geçmez ama şimdi 7 saatimizi yolda harcıyoruz” şeklinde ifade ediyor.

İnsan Hakları İhlalleri

Filistinli araştırmacı Hişam Şerbati, kontrol noktalarındaki uygulamaların “savaş suçu olan toplu cezalandırma” kapsamına girdiğini bildiriyor. Sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda Filistinlilerin kimlik kontrolleri, cep telefonlarının incelenmesi gibi durumlardan dolayı yaşadığı eziyetler de var.

El Halil'deki bir kontrol noktasının kapatılması sonucunda atıkların sokaklarda birikmesine neden olurken, hastaların ambulanslarla taşınması da zorlaşmakta. “Kontrol noktaları kapalı olduğunda hasta ve yaralıların nakli sırasında çok zaman kaybediyoruz.” diyen Şerbati, bölgedeki sağlık sorunlarına dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.