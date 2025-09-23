İsrail, Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nü kapattı

İsrail Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nü kapatma kararı aldı

Batı Şeria'daki Filistinlilerin dünyaya açılan tek sınır kapısı durdu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin ülke dışına çıkabilmesinin tek yolu olan Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü Sınır Kapısı'nın yarından itibaren ikinci bir emre kadar kapatılacağı bildirildi.

İsrail ordu radyosu muhabiri Doron Kadosh haberinde, kararın çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanımasına yönelik bir tepki olarak yorumlandığını aktardı.

Köprünün tamamen insan ve mal geçişine kapatılacağı bildirilirken, söz konusu sınır kapısının Filistin Yönetimi'nin üst düzey yetkililerinin Ürdün'e geçişi için de kullanıldığı ve Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin dünyaya açılan tek kapısı olduğu vurgulandı.

Filistin Yönetimi, İsrail'in sınır kapısında uyguladığı keyfi uygulamalar nedeniyle sık sık yoğunluk ve geçiş sorunları yaşandığını eleştiriyor.

Sınır geçişi, geçen hafta 2 İsrail askerinin öldüğü saldırının ardından geçici olarak kapatılmış, daha sonra tekrar açılmıştı.