İsrail, Küresel Sumud Filosu İspanyollarının Çoğunu Serbest Bıraktı

İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki İspanyol aktivistlerden biri hariç tümünü serbest bıraktı; 21 ve 27 kişilik gruplar Madrid'e doğru yolda.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 18:50
İsrail, yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosundaki İspanyol aktivistlerden biri hariç tümünü serbest bıraktı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, dün serbest bırakılan ve uçakla Tel Aviv'den Madrid'e gelen 21 İspanyol aktivisten sonra bugün de 27 İspanyol'un serbest bırakıldığını açıkladı.

Diplomatik ve konsolosluk koruması sürecek

Albares, sosyal paylaşım sitesi X'ten yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosundaki 27 İspanyol aktivistin İspanya'ya doğru yolda olduğunu duyurdu ve son İspanyol serbest kalana kadar diplomatik ve konsolosluk koruması sağlamaya devam edeceğiz. ifadelerini kullandı.

İspanyol basını, filodaki İspanyollardan biri hariç hepsinin serbest kaldığını; söz konusu aktivistin 5 Ekim Pazar günü Ketziot cezaevindeki tıbbi muayene yapan İsrailli doktoru ısırdığı iddiasıyla cezaevinde kalmaya devam edeceğini yazdı.

Serbest kalan 27 İspanyol'un gece saatlerinde Madrid'e ulaşması öngörülüyor.

