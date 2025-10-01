İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki Bazı Gemileri Ele Geçirdi; Greta Thunberg Görüntülendi

İsrail, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemileri ele geçirdiğini ve yolcuları alıkoyduğunu açıkladı. Greta Thunberg'e ait görüntüler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 23:34
İsrail, Küresel Sumud Filosu'na Operasyon Düzenledi

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İsrail, Gazze'ye insani yardım taşımak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik bir operasyon düzenlediğini açıkladı. Yapılan paylaşımda, filosundaki bazı gemilerin ele geçirildiği ve yolcuların alıkonulduğu belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, açıklamasını ABD merkezli X şirketi'nin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı. Bakanlık paylaşımında, ele geçirilen gemilerdeki yolcuların bir İsrail limanına götürüldüğünün bildirildiği ifade edildi.

Bakanlığın paylaştığı görüntülerde, ele geçirilen gemilerde yer alan filo katılımcısı iklim aktivisti Greta Thunberg'ın İsrail askerinin yanında bulunduğu kareler yer aldı.

Bakanlık, operasyonla ilgili olarak kaç geminin ele geçirildiği, kaç aktivistin alıkonulduğu ve alıkonulan aktivistlerin hangi limana götürüldüğü gibi ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmadı.

Olayla ilgili gelişmeler geldikçe kamuoyuna yeni bilgiler aktarılacağı bildirildi.

