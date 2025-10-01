İsrail Kuşatması Yoğunlaştı: Küresel Sumud Filosu ile İletişim Kesintisi

İsrail Kuşatması Yoğunlaştı, Filoyla İletişimde Kesintiler

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru Yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanmasının kuşatması yoğunlaşırken, filodaki aktivistlerle iletişimde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

İletişim sorunları ve internet engellemeleri

AA'nın irtibatta olduğu aktivistlerin çoğuna artık mesajların ulaşmadığı bildirildi. Temasın sürdüğü az sayıda katılımcı, internetlerine yönelik engellemeler olduğunu ve filodakilerle iletişim kurmakta büyük güçlük çektiklerini aktardı.

Filodaki aktivistlerin büyük bölümüyle teması kaybettiklerini belirten kaynaklar, iletişim kopukluklarının operasyon ve koordinasyonu zorlaştırdığını vurguladı.

Canlı yayın ve radar gözlemleri

Filonun ABD merkezli Youtube hesabından yapılan canlı yayında da birçok gemideki görüntünün kesildiği veya uzun süreli kopmaların yaşandığı gözlendi.

Ayrıca filonun ABD merkezli X şirketindeki hesabında, radarlarında 20'den fazla kimliği belirsiz gemi tespit edildiği ve bu gemilerin filoya yalnızca 3 deniz mili uzaklıkta bulunduğu duyuruldu.

Olayın gelişimi ve iletişim durumuna ilişkin bilgiler, iddiaların doğrulanması amacıyla takip ediliyor.