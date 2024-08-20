İsrail Kuzeyinde Roket Saldırısı: Yangınlar Çıktı

İsrail Kuzeyine Yapılan Roket Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'dan fırlatılan roketler nedeniyle kuzey bölgelerde yangınların çıktığını duyurdu. Hizbullah, İsrail'e ait Nefah ve Yarden kışlalarına yoğun saldırılar düzenledi.

Roket Hücumları ve Yangınlar

Lübnan'ın güneyinden gelen 55 roket mermisinin, İsrail'in kuzeyine isabet etmesi sonucu çeşitli bölgelerde yangınlar meydana geldi. İsrail'in Yukarı Celile bölgesinde ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde siren sesleri yankılandı.

İsrail ordusunun yapmış olduğu açıklamaya göre, "Yukarı Celile ve Golan Tepeleri'nde uyarı sirenleri çaldı ve Lübnan topraklarından 55 roket mermisi tespit edildi." Bazı mermilerin etkisiz hale getirildiği, diğerlerinin ise açık alanlara düştüğü belirtildi. Olay sonucunda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı ifade edildi.

İtfaiye Ekipleri Yangınlarla Mücadele Ediyor

Roketlerin düşmesi sonucu çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'daki roket rampalarını hedef aldığı bildirildi. Daha önce, Mansuri ve Taybe bölgelerinde Hizbullah'a ait iki roket rampasına hava saldırısı düzenlendi.

Lübnan'daki Saldırılarda Yaralananlar

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'in güneydeki Hiyam beldesinde gerçekleştirdiği saldırıda bir Suriyeli işçi yaralandı. Yaralı, tedavi için Marjayoun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hizbullah, Filistin halkına destek olmak amacıyla ve İsrail'in El-Beka bölgesine yönelik saldırılarına misilleme olarak, Nefah Kışlasındaki 210. Golan Tümeni ve Yarden Kışlası'ndaki Zırhlı Tugayı ile topçu alayına yoğun saldırılar düzenledi.