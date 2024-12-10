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İsrail, Lazkiye Limanı'na Saldırıyı Üstlendi: 'Suriye'nin Deniz Filosunu Yok Ettik'

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lazkiye Limanı'na yapılan saldırıda Suriye'nin deniz filosunu hedef aldıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 17:43
İsrail, Lazkiye Limanı'na Saldırıyı Üstlendi: 'Suriye'nin Deniz Filosunu Yok Ettik'

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün Lazkiye Limanı'na gerçekleştirdikleri saldırının ardından, Suriye'nin deniz filosunu imha ettiklerini iddia etti.

Katz'ın, Hayfa kentindeki İsrail ordusuna ait deniz üssünde yaptığı incelemelerde, Lazkiye Limanı'ndaki askeri operasyona dair bilgi aldığı kaydedildi. Kendisi, yaptığı açıklamada, saldırının sorumluluğunu üstlendi ve İsrail ordusunun Suriye sınırındaki tampon bölgeyi işgal etme sürecinin son aşamalarına geldiğini ifade etti.

Katz, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ve onunla iş birliği yapan muhalif grupları da tehdit ederek, "Kim Esed'in yolundan giderse sonu onun gibi olur." şeklinde konuştu.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail donanması, gece saatlerinde El-Beyda ve Lazkiye limanlarında Suriye'ye ait askeri hedefleri bombaladı. Özellikle, Esed rejiminin devrilmesinden bu yana İsrail ordusunun Suriye'ye 300'den fazla hava saldırısı düzenlediği bildiriliyor.

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