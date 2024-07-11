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İsrail Lobisi ve ABD'li siyasetçilerden Erdoğan'a eleştiri mektubu!

ABD'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı politikacıların eleştirilerine maruz kaldı. 28 Kongre üyesi, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik tutumunu eleştiren bir mektubu ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a iletti.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 14:55
İsrail Lobisi ve ABD'li siyasetçilerden Erdoğan'a eleştiri mektubu!

NATO Liderler Zirvesi için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştiriler, Washington'da etkili olan İsrail lobisinin de desteğiyle gündeme geldi. Şikayetin ana nedeni, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sert tutumu oldu.

Mektupta, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik artan düşmanlığı ve kışkırtıcı söylemleriyle ilgili ciddi endişelerimizi dile getirmek üzere yazıyoruz. Müttefikler temel politika konularında anlaşmazlık yaşayabilir ve çoğu zaman da yaşarlar; ancak Türkiye'nin İsrail'e yönelik tutumu son derece rahatsız edicidir ve özgürlük ve demokrasi için verdiğimiz küresel mücadeleye zarar vermektedir." ifadeleri yer aldı.
AJC'nin üst düzey isimlerinden Julie Fishman, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aralarında sekiz Amerikalının da bulunduğu 120 kişiyi rehin tutan bir terör örgütü olan Hamas'ı ısrarla desteklemesi, Hamas'ın eylemlerini cesaretlendirmekte ve NATO İttifakı üyeleri olarak ortak güvenlik çıkarlarımıza zarar vermektedir" dedi.

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