İsrail-Lüban İlişkilerinde Stratejik İkilem Devam Ediyor

İsrail Ordusu, Lüban'daki Stratejik İkilemi Değerlendiriyor

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Tel Aviv'in gerçekleştirdiği önleyici askeri operasyonlara rağmen, Lüban cephesindeki 'stratejik ikilem' devam ediyor.

Başarılı Operasyonlar, Değişmeyen Gerçeklik

İbranice yayın yapan Maariv gazetesi, İsrail ordusundaki isminin gizli tutulduğu yetkililerin açıklamalarına yer vererek, “Lüban’a düzenlenen önleyici saldırıları başarılı bulsak da, güney cephesinde hâlâ bir stratejik ikilem söz konusu.” ifadesini kullandığını belirtti.

Bu bağlamda, bölgedeki durumun, İsrail ile Lüban arasındaki çatışmalar sürecinde kuzeyden ve güneyden tahliye edilen yaklaşık 120 İsraillinin, kuzeydeki evlerine dönmelerine olanak tanıyacak şekilde değişmediği ifade edildi.

Lüban'dan Gelen Saldırılar ve Tansiyonun Yükselmesi

Öte yandan, Maariv gazetesi akşam saatlerinde Lüban'dan İsrail'in kuzeyine 20 füze fırlatıldığını bildirerek, Ayelet Hashahar bölgesinde 3 insansız hava aracının patlaması sonucu yangın çıktığını duyurdu.

İbranice yayın yapan 0404 haber portalı, İsrail hava savunma sistemlerinin Lüban'dan fırlatılan İHA'ların ikisini Batı Celil'de düştüğünü aktardı.

Askeri Hareketler ve Yüzde Yükselen Çatışma Riski

İsrail-Lüban sınırında kısa süreli olarak düşen tansiyon, İsrail'in havadan ve topçu atışlarıyla Lüban'ın güneyindeki bazı beldelere sınırlı saldırılar düzenlemesi sebebiyle yeniden tırmanışa geçti.

İsrail ordusu, Hizbullah’ın İsrail’i hedef almayı planladığını öne sürerek, Lüban’a yönelik 'önleyici saldırı' başlattığını açıklamıştı. Bunun ardından, Hizbullah, 30 Temmuz tarihinde Beyrut’ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür’e gerçekleştirilen suikast sonrası İsrail’e misilleme yapacağını dile getirmişti.

Misilleme saldırısında 320 roket ve çeşitli insansız hava araçları (İHA) kullanılarak İsrail ordusuna ait noktaların hedeflendiği bildirildi. İsrail ordusu, bu sabah Lüban'a düzenlediği hava saldırılarında 100 savaş uçağının katılım sağladığını ve İsrail'in merkezine tehdit oluşturan 40 füze rampasının vurulduğunu iddia etti.