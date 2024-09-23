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İsrail Lübnan'a Hava Saldırılarını Genişletiyor

İsrail ordusu, Lübnan'dan gelen roket saldırılarına yanıt olarak yoğun hava saldırıları düzenledi. Çatışmalar hızla tırmanıyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 18:55
İsrail Lübnan'a Hava Saldırılarını Genişletiyor

İsrail Ordusu Lübnan'dan Gelen Roket Atışlarını Açıkladı

İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren yaptığı açıklamalara göre, Lübnan'dan toplamda 165 roket fırlatıldı. Bu roketlerden 10'u, işgal altındaki Batı Şeria'ya kadar ulaştı.

Hava Savunma Sistemleri devrede

İsrail ordu sözcüsü, akşam saatlerinde 80 roket ve sabah saatlerinden itibaren toplamda 165 roketin fırlatıldığını belirtti. Gelen roketlerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bazı roketlerinse açık alanlara düştüğü bilgileri paylaşıldı.

Lübnan'daki Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen 800 farklı noktaya hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu bölgelerde güvenlik talimatları çarşamba akşamına kadar uzatıldı. Eğitime ara verilirken, toplu alanlarda toplanmalar kısıtlandı.

Sivil Halk Uyarıldı

İsrail ordusu, bugün Lübnan'ın güney ve Bekaa bölgelerindeki sivillere, çevrelerinde Hizbullah'a ait noktalar bulunduğunda evlerini terk etmeleri gerektiği yönünde uyarılar yaptı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın Açıklamaları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu sabah başlayan hava saldırılarında en az 274 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Çatışmalar, 8 Ekim'den bu yana tırmanışı sürdürerek devam ediyor.

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