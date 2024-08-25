İsrail, Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırısı

İsrail ordusu, bu sabah Lübnan'a gerçekleştirdiği büyük ölçekli hava saldırısında yaklaşık 100 savaş uçağı kullandığını duyurdu. Saldırının hedefinde, Hizbullah tarafından yerleştirilen ve binlerce füzenin fırlatılacağı rampalar yer aldı.

Füze Rampalarının Hedef Alınması

İsrail ordu sözcüsü, kuzey komutanlığı ve askeri istihbarat tarafından belirlenen hedeflerin vurulduğunu aktararak, 40 adet fırlatma noktasının etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Bu rampaların çoğunun kuzeyde, bazıları ise İsrail'in merkezi bölgelerine yönlendirilmiş şekilde konumlandığı kaydedildi.

Stratejik Planlamalar ve Hedefler

Yediot Ahranot'un bildirisine göre, İsrail ordusu, Lübnan içinde çok sayıda hedefe yönelik saldırı planlarının hazırlandığını ve bu planların siyasi iradeye sunulduğunu belirtti. Ayrıca, Ordu Radyosu, Hizbullah'ın saldırılarında stratejik yapıları hedef almayı planladığını bildirdi.

Hizbullah'ın Cevabı

Öte yandan, Hizbullah, Beyrut'taki komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşılık olarak, İsrail'e saldırılara başladığını açıkladı. Bu durum, bölgedeki gerilimi daha da artırmıştır.