İsrail-Lübnan Ateşkesi Sonrası 15 Bin Lübnanlı Evine Döndü

İsrail ile Lübnan Arasındaki Ateşkesin Ardından Gelişmeler

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkese dair önemli açıklamalarda bulundu. Llosa, ateşkesin ardından Suriye'den 15 binden fazla Lübnanlının evlerine döndüğünü duyurdu.

Ateşkesin Gerekçeleri ve Sonuçları

Llosa, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımında, Suriye ile Lübnan arasındaki sınırda incelemelerde bulunduğunu belirtti. 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkese dek binlerce Lübnanlı ve Suriyelinin, yaşanan bombardımanlardan kaçarak Suriye'ye geçtiğini hatırlatan temsilci, "Ateşkesin başlamasından 48 saat sonra 15 binden fazla Lübnanlının evlerine döndüğünü gözlemledik," ifadelerini kullandı.

Bu insanlarımızın, hayatlarını barış içinde yeniden kurma arzusunu dile getiren Llosa, BMMYK'nın ortaklarıyla iş birliği içinde, sınırlarda insanlara yardımcı olmaya devam edeceğini vurguladı.

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