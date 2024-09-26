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İsrail-Lübnan Çatışması: SETA Panelinde Uzmanlar Değerlendirdi

SETA'nın düzenlediği panelde, İsrail-Lübnan çatışması ve olası etkileri uzmanlarca ele alındı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:21
İsrail-Lübnan Çatışması: SETA Panelinde Uzmanlar Değerlendirdi

İsrail-Lübnan Çatışması Üzerine Yapılan Derinlemesine Analiz

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından gerçekleştirilen panelde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Hizbullah arasındaki gerilim ele alındı. Uzmanlar, Netanyahu'nun iç politikada konumunu güçlendirmek için Hizbullah'a yönelik saldırıları bir araç olarak kullandığını vurguladı ve bu çatışmanın hem Lübnan'da hem de bölgede yayılma olasılığına dikkat çekti.

Panelin Detayları

Panel, SETA güvenlik araştırmacısı Bilgehan Öztürk moderatörlüğünde çevrim içi olarak düzenlendi. Konuşmacı olarak Doç. Dr. Tuğçe Ersoy Ceylan, Doç. Dr. Abdulgani Bozkurt ve Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Hüseyin Mercan yer aldı. Ceylan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının doğrusunda, iç politikada hükümete destek yaratma potansiyeli taşıdığına değinerek, halkın hükümete bakış açısındaki olumlu gelişmeleri aktardı.

İç Savaş Uyarısı

Bozkurt, Lübnan'ın kötüleşen ekonomik durumu ve devletin kamu hizmetlerini yetersiz yerine getirmesi karşısında, Hizbullah'ın savaşa girmesinin durumu daha da zorlaştırabileceğini ifade etti. Ayrıca, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın büründüğü meşruiyetin derinlemesine sorgulandığını belirtti.

Gelecekteki Olasılıklar

Mercan ise, İsrail'in bölgedeki yayılmacı stratejisinin nasıl meşrulaştırılabileceği üzerine yorumlar yaparak, Netanyahu'nun iç politikasında tıkanıklığı aşmak için gerilimi artırma ve saldırganlığa devam etme gerekliliğinden bahsetti. İsrail'in Lübnan'a saldırılarının yayılıp yayılmayacağının, Nasrallah'ın kararları ve Netanyahu'nun uygulamalarıyla doğrudan ilişkili olduğunu sözlerine ekledi.

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