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İsrail-Lübnan Çatışmasında ABD'den Yeni Gelişmeler

ABD, Lübnan ve İsrail arasındaki çatışmayı sonlandırmak için önemli adımlar attı, taslak anlaşma üzerinde ilerleme kaydedildi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 02:33
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 02:33
İsrail-Lübnan Çatışmasında ABD'den Yeni Gelişmeler

İsrail ve Lübnan Çatışmasında İlerleme Sağlandı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Lübnan arasında devam eden ateşkes görüşmelerinde bazı olumlu gelişmelerin yaşandığını duyurdu. Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararı çerçevesinde yürütülen görüşmelerin oldukça yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Basın toplantısında açıklama yapan Blinken, BMGK'nın bu karara dayalı ateşkes konusundaki ilerlemenin umut verici olduğunu ifade etti. "Daha yapacak çok işimiz var fakat ateşkes dahil, diplomatik bir çözüme ulaşmak için gereken adımları atıyoruz," dedi.

ABD'nin Taslak Anlaşmasında Neler Var?

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin özel bir heyetinin İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi için hazırladığı taslak anlaşma üzerinde müzakerelerde bulunduğunu bildirdi. Taslak metin doğrultusunda, İsrail'in, kendisine yönelik tehditleri bertaraf etmek amacıyla Lübnan'a yönelik saldırılarını iki ay daha sürdürmesinin önerildiği iddia edildi.

İlgili taslak, ayrıca İsrail askerlerinin bir hafta içinde Lübnan topraklarından çekilmesi ve BMGK'nın 1701 sayılı kararı bazında Hizbullah ile diğer silahlı grupların devre dışı bırakılması için Lübnan ordusunun harekete geçmesini de içeriyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Lübnan'ın Tepkileri

WSJ'de yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD başkanlık seçimlerinden önce herhangi bir anlaşmaya varma konusunda isteksiz olduğunu kaydetti. Bunun yanı sıra, Lübnan ve Hizbullah tarafının, ABD’nin önerisini, "Lübnan'ın egemenliğini hiçe saydığı" ve "İsrail'in saldırılarına yönelik fazla özgürlük sağladığı" gerekçeleriyle reddettikleri ileri sürüldü.

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