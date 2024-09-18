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İsrail, Lübnan'da Hizbullah İhtimaline Karşı Askeri Önlemler Alıyor

İsrail, Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarının ardından Hizbullah'a karşı askeri hazırlık yapıyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:58
İsrail, Lübnan'da Hizbullah İhtimaline Karşı Askeri Önlemler Alıyor

İsrail, Hizbullah Tehdidine Karşı Harekete Geçiyor

İsrail, Lübnan'da meydana gelen ve çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından, Hizbullah'ın olası bir saldırısına karşı askeri hazırlıklar yapma kararı aldı. Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Hizbullah’ın vereceği muhtemel karşılık için alarm durumuna geçmiş durumda.

İsrail'in Güvenlik Değerlendirmeleri

İsrail savunma ve güvenlik birimlerinin, ülkenin kuzey sınırındaki durumu titizlikle incelediği kaydedildi. Haberde, "İsrail, saldırının sorumluluğunu üstlenmemiş olsa da, yetkililer Hizbullah’ın muhtemel bir karşılık vereceğine inanıyor. İsrailli yöneticiler, herhangi bir saldırıya güçlü bir şekilde yanıt verme tehdidinde bulundu," ifadeleri yer aldı.

İsrail Ordusunun Hedefleri Vurması

Ayrıca, İsrail ordusu, geçtiğimiz gece Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Ordunun yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Silm bölgesinde, Hizbullah'a ait bir binaya saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının toplamda beş farklı bölgede Hizbullah’a ait binalara yönelik vurular yaptığını da gündeme getirdi.

Patlatılan Çağrı Cihazları ve Oluşan Sonuçlar

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, çağrı cihazlarının patlatılması sonucu bir çocuğun da aralarında olduğu 9 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, yaklaşık 2,800 kişi yaralandı; bunun 200’ü ciddi yaralı olarak belirtildi. Lübnanlı yetkililer, bu olaydan İsrail’i sorumlu tutarken henüz resmi bir yanıt alınamadı.

Artan Gerginlik

İsrail ile Lübnan arasındaki sınırda, 8 Ekim 2023’ten bu yana devam eden çatışmalar sonrasında gerilimde belirgin bir artış gözlemleniyor.

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