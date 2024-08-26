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İsrail, Lübnan'da İHA ile Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki araca İHA ile saldırdı, hedef alınan kişi kurtuldu.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 15:30
İsrail, Lübnan'da İHA ile Saldırı Düzenledi

İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırısı

İsrail ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırıda, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde seyir halindeki bir araç hedef alındı.

Hedef Alınan Kişi Kurtarıldı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, Sayda kentine bağlı Abra bölgesinde seyir halindeki bir Honda CR-V tipi araç, İsrail'e ait bir İHA tarafından vuruldu. Araçta bulunan kişinin, saldırıdan sağ kurtulduğu ifade edildi.

Ayrıntılar Gizli

Yetkililer, hedef alınan kişinin Filistin örgütlerinden birinin üyesi olduğuna işaret etti, ancak olayla ilgili daha fazla bilgi paylaşılmadı.

Bölgedeki Gerilim Tırmanıyor

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteği ile saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında Lübnan Hizbullahı ile çatışmalara da devam etmekte. Bu durum, İsrail ile Lübnan arasındaki "Mavi Hat" olarak bilinen sınır hattındaki askeri gerilimi rekor seviyelere taşıdı.

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