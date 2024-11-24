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İsrail, Lübnan'da Uluslararası Yasadışı Fosfor Bombası Kullanıyor

İsrail ordusunun Lübnan'daki Hıyam beldesine yönelik saldırılarında fosfor bombası kullanmaya devam ettiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 14:19
İsrail, Lübnan'da Uluslararası Yasadışı Fosfor Bombası Kullanıyor

İsrail Ordusu, Lübnan'da Saldırılarına Devam Ediyor

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu, güneydeki Hıyam beldesini ele geçirmek amacıyla tüm güçleriyle saldırılarına devam ediyor. Bu kapsamda, El-Mari Köyü çevresinde bulunan Lübnan ordusuna ait kontrol noktasının yakınını fosfor bombalarıyla hedef aldığı ifade ediliyor.

Saldırılarda Hedef Bölgelere İleri Düzey Vurma

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Kefr Şuba, Rahibat, Numeyriyye ile Şarkiyye arası, Mefdun, Şukin, Haruf ve Cebel Ahmar gibi birçok bölgeye saldırmaya devam ediyor. Savaşın stratejik önemi göz önünde bulundurulduğunda, Hıyam beldesinin çevresinde Hizbullah mensupları ile İsrail güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Hizbullah'tan İddialar

Öte yandan Hizbullah, yazılı bir açıklama yaparak, Hıyam beldesinin doğusunda bulunan bir grup İsrail askerinin roket atışlarıyla vurulduğunu duyurdu. İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırılara başladığı andan itibaren özellikle güney bölgelerinde fosfor bombası kullanımını artırmış durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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